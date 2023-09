Assemblée générale des Nations unies : Tony O. Elumelu plaide en faveur de l’inclusion numérique et de l’autonomisation des jeunes

Selon une note d'information, il a commencé son voyage à l'Agnu en participant au petit-déjeuner Time100 Talks, dont le thème était «Combler le fossé numérique : l'importance de l'équité numérique : L'importance de l'équité numérique ». Cet événement, organisé par Jessica Sibley, Pdg de Time, et Hans Vestberg, président-directeur général de Verizon, a rassemblé des leaders d'opinion du monde entier pour discuter de la question urgente de l'équité numérique.



«Tony Elumelu, connu pour son rôle de leader du secteur privé africain et de philanthrope, a utilisé cette plateforme pour souligner l'urgence de promouvoir l'inclusion numérique en Afrique. Il a insisté sur le rôle essentiel que joue la connectivité numérique dans le monde d'aujourd'hui et les conséquences de la fracture numérique qui persiste sur le continent africain », lit-on dans la note.



S'inspirant de son expérience personnelle en tant que parent, précise-t-on, Tony Elumelu a raconté l'histoire poignante de son fils de 8 ans qui a facilement accès à des iPads et à des ressources numériques. Il a souligné à quel point l'accès à la technologie numérique avait enrichi leur vie, notamment en leur permettant de rester informés et engagés. Cependant, il a juxtaposé cette réalité à celle de nombreux jeunes enfants africains qui ne bénéficient pas d'un tel accès, ce qui crée un fossé sociétal.



Dans son discours, Tony Elumelu a souligné l'importance de l'accès à l'information, à l'éducation et aux opportunités pour la réussite individuelle. Il a souligné que lorsque ces opportunités sont inaccessibles à des personnes, leur potentiel reste inexploité et les communautés dans leur ensemble souffrent de l'absence de progrès.



Tony Elumelu a appelé les dirigeants du secteur privé, de la société civile et de la communauté philanthropique mondiale à agir collectivement et à favoriser l'inclusion numérique. Il a félicité Time100 pour avoir réuni des personnalités influentes qui prônent non seulement le changement, mais aussi mettent en œuvre des plans pour réduire la fracture numérique en Afrique et dans le monde.



Il a par ailleurs exprimé son enthousiasme pour l'initiative du Partenariat pour l'accès numérique en Afrique (Pdaa) récemment lancée par l'administration Biden-Kamala. Tony Elumelu s’est dit fier d'être le coprésident de cette initiative, qui vise à conduire la transformation de l'infrastructure numérique en Afrique. Il attend avec impatience l'impact positif que cette initiative aura sur le continent.



Les activités de Tony Elumelu à l'Agnu comprenaient également d'importantes réunions bilatérales. Il a rencontré Ahunna Eziakonwa, administrateur adjoint et directeur régional pour l'Afrique du Pnud, renforçant ainsi le partenariat avec la Fondation Tony Elumelu.



Adou FAYE





