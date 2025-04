Assemblée interparlementaire à Tachkent : Le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal réaffirme son engagement démocratique

Selon Le Soleil (via sa page Facebook), il est accompagné des députés Abdoul Ahad Ndiaye et Mme Ousmane Sonko, ainsi que du Secrétaire général de l’Assemblée nationale et de la Directrice de la coopération internationale.



Dans l’après-midi, El Malick Ndiaye a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture de cette rencontre d’envergure, qui réunit des parlementaires venus du monde entier pour échanger sur des enjeux majeurs tels que la paix, la démocratie, le développement durable et les droits humains.



La participation du Sénégal à cette 150e Assemblée illustre son attachement au dialogue interparlementaire et à la coopération multilatérale. Elle traduit également sa volonté de contribuer activement au renforcement des institutions démocratiques à l’échelle mondiale.