Assemblée: le budget du Ministère de l'Urbanisme voté à 85 milliards 340 millions 344 mille 19 F CFA

Le projet du budget du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a été voté à 85 milliards 340 millions 344 mille 19 francs CFA.



Abdoulaye Seydou Sow a défendu son budget et a apporté des réponses aux préoccupations des députés , notamment sur l'aménagement et le développement urbain.



Non sans ajouter le logement, la construction d'équipements et d'infrastructure publiques ,le cadre de vie entre autres .