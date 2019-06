Assemblée nationale-Abdoulaye Daouda Diallo : « La hausse ne touchera aucun autre produit »

Le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, répondant aux multiples interpellations des parlementaires sur la hausse des prix, prévient qu’aucun autre produit ne sera touché.







Le Ministre a évoqué dans sa réplique les perturbations et tensions actuelles notées dans le monde. Cette situation, explique-t-il, a obligé le gouvernement à opérer une légère hausse sur le carburant.







Mais, il a rejeté toute idée d’ajustement structurel. Puisque, l’Etat du Sénégal, estime-t-il, a une croissance en hausse.







Leral

