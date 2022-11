Assemblée nationale/ Abdoulaye Diagne, député: « Le Président Sall a transformé l’enseignement supérieur avec des réformes majeures » Le député Abdoulaye Diagne a évoqué les performances et les multiples transformations apportées dans le domaine de l’enseignement supérieur. Félicitant le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de sa nomination à la tête de ce ministère, il indique qu’il occupe un département stratégique dans le cadre du plan Sénégal émergent. Abdoulaye Diagne rappelle qu’en 2020, les réprésentants d’étudiants des différentes universités du pays ont travaillé sur un document, relevant tous les problèmes et maux des étudiants. Et, le jeune parlementaire plaide la transformation de la Direction des Bourses en direction générale pour faciliter davantage la gestion des bourses d’étudiants sénégalais.

Le Ministre de l’enseignement supérieur passe devant les parlementaires à l’Assemblée nationale. Mais, le jeune député, Abdoulaye Diagne s’est illustré à travers son intervention. Il a, d’abord, tenu à féliciter le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans ses nouvelles fonctions, avant de rendre un hommage soutenu et mérité au Président de la République, Macky Sall. Il reconnaît, lors du passage du Ministre à l’Assemblée nationale pour le vote de son budget, ses multiples efforts et initiatives dans le secteur de l’enseignement supérieur.



Abdoulaye Diagne rappelle que le Président Sall a très bien compris en 2013 que pour la transformation de l’enseignement supérieur, il faut des réformes majeures. Et, il l’a fait avec ses 78 recommandations et 11 décisions qui ont permis aujourd’hui, d’avoir pratiquement, 8 universités publiques au Sénégal. Avant lui, relève-t-il, il n’y avait que deux Universités.



Certains diront qu’il y avait l’Université de Thiès, Bambey et l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Mais, c’était des centres régionaux. Mais, dans le cadre de la transformation, le Président à transformé ces centres universitaires en des Universités modernes. En plus, il a crée des UVS, de l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, les espaces numériques ouverts et autres entités de formations dans presque toutes les régions du Sénégal.



Ainsi, le Président a, dans le domaine du social, quitté du principe du simple à double dans la capacité d’accueil des étudiants. D’après le jeune parlementaire, il y avait à l’Ucad seulement 5000 lits. Et, en 10 ans, le Président Sall a construit plus de 6 000 lits. Abdoulaye Diagne rappelle qu’en 2020, les représentants des différentes universités du pays ont travaillé sur un document, relevant tous les problèmes et maux des étudiants. En plus de cela, les étudiants ont fait des recommandations. Mais, il a lancé un cri de coeur pour résoudre les problèmes d’assainissement au niveau de l’Université de Saint-Louis. Le coordonnateur du Meer, réclame à l’ère de la connexion bimodale, le renforcement des Wi-fi dans les différentes universités du pays afin de faciliter les recherches aux étudiants.



Abdoulaye Diagne plaide la transformation de la Direction des Bourses en direction générale. Puisque, rappelle-t-il, au moment de sa création, cette Direction était destinée à gestion des bourses d’une seule université. Aujourd’hui, il y a plusieurs autres universités. Donc, il est nécessaire de s’adapter. Surtout, avec le flux des étudiants qui s’orientent vers le Maroc. Un pays qui, en dehors de la France recoit le plus grand nombre d’étudiants sénégalais, bénéficiaires de bourses.



