Assemblée nationale : Amadou Bâ parle d'une démocratie sénégalaise mature et majeure La démocratie sénégalaise est ‘’mature et majeure’’, a déclaré, lundi, à Dakar, le Premier ministre, Amadou Bâ, dans sa Déclaration de politique générale (DPG), estimant que la configuration actuelle de l’Assemblée nationale en est une preuve.

Lundi 12 Décembre 2022

‘’ Notre démocratie est mature et majeure, la configuration actuelle de l’Assemblée nationale le démontre ’’, a-t-il dit au début de la présentation de sa DPG, aux députés réunis en séance solennelle.



En parlant de la configuration actuelle de l’institution parlementaire, le chef du gouvernement fait allusion à la quasi-égalité de sièges entre l’opposition et la majorité présidentielle, depuis les élections législatives du 31 juillet dernier. ‘’ Nous avons besoin de nous écouter devant les joies et les souffrances vécues par les populations ’’, a ajouté le Premier ministre, estimant que le pouvoir et l’opposition doivent, même s’ils ne peuvent pas se mettre d’accord, travailler ensemble pour les populations. ‘’ Cela constitue la richesse de notre démocratie ’’, a-t-il souligné.



M. Bâ est d’avis que ‘’i[pour être durable et vivre dans la paix, une nation se construit [d’abord] avec (…) l’amour de soi et des autres]i".



‘’ Je viens avec humilité et sérénité pour sacrifier à la déclaration de politique générale ’’, a-t-il fait remarquer, ajoutant souhaiter que ‘’ la solennité de l’événement n’enlève en rien à la cordialité de nos relations ’’.



Amadou Bâ a été nommé Premier ministre le 17 septembre 2022.



