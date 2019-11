Assemblée nationale : Bougazelli dément avoir démissionné

Il a été donné l'information en début d'après midi, concernant la démission de Seydina Fall, alias Bougazelli, de son poste de député.



L'information a été démentie par Seydina Fall, alias Bougazelli. "Je n'ai pas encore démissionné. Cela dépendra de la suite des évènements. Je me rends à la section de recherche de la gendarmerie. On me posera des questions je répondrai. Mais, je ne démissionne pas", a indiqué le député sur la Rfm, après l'annonce de sa démission.



Malgré ce démenti, la source maintient ses informations selon lesquelles, la lettre de démission de Bougazelli est bel et bien parvenue à la table de l'Assemblée nationale, ce vendredi 19 novembre.

