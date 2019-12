Assemblée nationale : Cheikh Abdou Bara Dolly surnommé « Pod&Marichou » L’image est devenue virale sur la toile. Celle de ce député qui regardait la série ‘’Pod et Marichou’’, en pleine séance plénière à l’Assemblée nationale. L’auteur de cette escapade, le député Cheikh Abdou Bara Dolly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est surnommé, depuis ‘’Pod et Marichou’’ à l’hémicycle et, est devenu la risée de ses collègues députés.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 11:34



