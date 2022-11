Assemblée nationale: Cheikh Oumar Anne donne des explications sur les abris provisoires et le déficit de tables-bancs Le Ministère de l’Education nationale a dressé ce jeudi, un bilan détaillé en chiffres et en lettres lors du vote du budget de son Ministère. Il a répondu aux nombreuses préoccupations des députés. Sur les abris provisoires qui font partie des préoccupations des parlementaires, il a souligné que ces écoles de fortunes continueront à se développer, en raison de l’évolution démographique et se créeront dans toutes les localités ou leur implantation est nécessaire, surtout celles les plus reculées.

«Ce sont parfois les communautés elles-mêmes qui créent ces abris provisoires, avec l’accompagnement du département en termes d’affectation d’enseignants, de dotation de tables-bancs, de construction de salles de classe, de dotations de manuels, etc, Leur résorption se fera au fur et à mesure, à travers le Programme de remplacement des abris provisoires (Prorap)», a promis le ‘’Thierno de Ndioum’’.



Selon le ministre Cheikh Oumar Anne, ce programme concerne 6339 abris sous forme d’allotissement. «Le premier lot est déjà réalisé à plus de 98%. Le marché concernant le lot 2 est déjà attribué et le point sera incessamment fait avec l’entrepreneur. Le lot 3 a démarré en juin 2022 et le taux d’exécution est pour le moment à 15%, et la cadence va être plus soutenue dans les prochains mois. En ce qui concerne le lot 4, l’instruction est déjà donnée pour un projet de 6000 abris», a-t-il dit.



Le déficit de tables-bancs était également au cœur des débats à l’Assemblée nationale. Sur ce point, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur donne les chiffres : «pour le déficit de tables-bancs, c’est de l’ordre de 300 000 unités et avec le Ministère des Finances et du Budget, un projet est en train d’être ficelé pour résorber ce déficit». À propos du niveau des enseignants, le Ministre de l’Education, Cheikh Oumar Anne a affirmé que notre pays dispose d’enseignants de très haut niveau puisque leur formation est faite dans les règles de l’art.





