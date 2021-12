Assemblée nationale / Contrats spéciaux: Mame Diarra Fam exige la radiation des retraités de la Fonction publique

Le député libéral Mame Diarra Fam regrette que que des retraites soient toujours en service dans la Fonction publique. Alors que certains jeunes peinent à intégrer l’administration à cause de ce phénomène.



« L’ensemble des retraités ont été à ce jour, radiés du service public », répond le ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr. .



Par contre, dans certains services, des retraités détiennent des contrats spéciaux. Parce qu’étant toujours performants. « Ces contrats sont bel et bien légaux », précise le ministre de la Fonction Publique. Et, de telles décisions, prévient-elle, ne sont pas du ressort de son ministère.