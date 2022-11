Assemblée nationale: Coura Macky prend la défense des « Toubabs » attaqués de leur implication dans les affaires internes du Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 21:17 | | 0 commentaire(s)| Coura Macky tresse des lauriers aux occidentaux attaqués par l’oppostion, surtout Frapp France dégage. Elle constate que notre différence aux blancs réside dans l’intelligence. Les Sénégalais sont bien traités en Occident et personne n’a jamais vu un « Toubab » passé sa journée à tendre sa main pour mendier. Alors qu’il en existe en Europe. Et pourtant, les blancs aident des Sénégalais dans la prise en charge même, du logement et de l’alimentation.

D’après la parlementaire, le Sénégal a besoins de ces blancs, dont nous ne sommes différents que par la couleur de la peaux. Elle montre sa volonté d’accompagner le Président Sall qui a beaucoup fait. Certains députés, dénonce-t-elle, ne font que de la comédie. Mais, ils ne croient pas en leur discours.



Coura Macky demande aux Sénégalais d’être plus constant dans les démarches. Les budgets sont à voter et seront votés. Personne ne pourra contraindre la volonté de mieux faire du Président Sall. Elle demande aux jeunes de refuser d’être embarqués dans des manifestations de rue.



