Assemblée nationale : Des responsables parmi les manifestants, arrêtés La police a arrêté 3 responsables parmi les manifestants qui avaient décidé de braver l’interdit préfectoral pour manifester devant l’hémicycle, afin de protester contre le vote du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre. Il s’agit de Guy Marius Sagna de Frapp / France dégage et d’Abdourahmane Sow et de Ousmane Ndiaye du Cos/M23 et de du Docteur Babacar Diop, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 11:10



