Assemblée nationale : El Malick Ndiaye et Ayib Daffé en retrait, une réunion décisive en cours

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

Assemblée Nationale El Malick et Ayib Daffé en Retrait : Au moment où ces lignes sont écrites, le ministre de Infrastructures, des Transports terrestres et aériens n’a pas encore déposé sa démission. D’ailleurs El Malick Ndiaye et des responsables de Pastef sont toujours en réunion dans une salle au premier étage de l’hémicycle.



Selon des sources de #BuurNews, El Malick Ndiaye, Ayip Daffé et d’autres membres de Pastef y sont enfermés depuis plus de 2 tours d’horloge.



Sans entrer dans les détails, la source de BuurNews révèle qu’ils sont en train d'effectuer les derniers réglages.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook