Assemblée nationale: La déception de Serigne-bi !

Responsable des Soufis Intellectuels du Sénégal, Serigne Fallou Dieng a choisi « Le Témoin » pour exprimer sa grosse déception par rapport à ce qui s’est passé lundi Place Soweto. « Comme tous les Sénégalais, j’avais mal en regardant ces images de l’Assemblée nationale qui ont fait le tour du monde. Comment des députés du peuple peuvent-ils se donner en spectacle jusqu’à se substituer en « racailles politiciennes » en semant le bordel au sein de l’institution parlementaire.



« Pis, Barth s’est rapidement comporté en bad-boy, incarnant le visage du fascisme politique et de tous les incivilités. Quant à son alter égo Guy, lui, il s’est fait à son tour l’écho du passé répugnant réveillant tous les fantômes des pratiques abjectes de sinistre mémoire. À force de surjouer sur les codes d’émotions et du spectacle, Guy et Barth ont fini par provoquer ce qu’il faut bien appeler « le deuil de la grandeur politique » s’est désolé Serigne Fallou Dieng, par ailleurs petits –fils de Serigne Touba.

Le Témoin