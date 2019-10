Assemblée nationale - La députée Sira Ndiaye demande la démission de Ousmane Sonko

La députée de Mbour, Sira Ndiaye, est très remontée contre son collègue député Ousmane Sonko. Membre de l’APR, Sira Ndiaye n’apprécie pas le comportement de Sonko, leader du parti PASTEF, qui refuse d’assister à la plénière de l’Assemblée nationale qui a pour ordre du jour, la modification du règlement intérieur et la publication du rapport de la commission ad hoc concernant l’affaire des 94 milliards soulevée par lui - même.



Sira Ndiaye taxe Sonko d’irrespectueux, car n’ayant aucune considération envers les institutions de ce pays. A son avis, on ne saurait comprendre le fait que Sonko soulève cette polémique des 94 milliards, pour ensuite fuir à Ziguinchor sous prétexte d’une soi-disant tournée politique. La députée renchérit et demande à Ousmane Sonko de démissionner de l’Assemblée nationale, car toujours absent de l'hémicycle. Elle ajoute que les Sénégalais sont en train de découvrir le véritable personnage de Sonko, qui ne fait que dans la manipulation et les fake news, tout en faisant croire aux populations que c’est l’Etat qui s’acharne sur sa personne.



La députée Sira Ndiaye précise que le gouvernement du Sénégal est plus préoccupé par les soucis et le bien-être du peuple.



