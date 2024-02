Assemblée nationale : La proposition de loi pour le report de la Présidentielle validée en commission

En mode "Fast Tract", la proposition de loi portant report de la Présidentielle vient d'être validée en commission. La rencontre se tenait ce dimanche et avait réuni les mêmes députés de la commission des lois.



D'après des informations reçues, la loi est passée avec 22 voix portées par des députés de Benno et de Wallu.



Toutefois, si les députés de Wallu souhaitaient que la Présidentielle se tienne le 25 août 2024, un amendement a été fait pour que le mandat du président Macky Sall soit prolongé d'un an.



La proposition de loi passera demain lundi 5 février en plénière.