Assemblée nationale : La réunion de la Commission technique se tient ce lundi

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

La modification du règlement de l'Assemblée nationale va passer en Commission technique ce lundi. D’après Les Échos, il y a eu beaucoup de consensus entre les députés de la majorité, ceux de l'opposition et les non-inscrits.



Pour rappel, après la publication du rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards, des députés ont élevé la voix pour exiger la modification du Règlement intérieur de l'Assemblée pour institutionnaliser une déontologie afin de corser les sanctions contre les députés absentéistes et leurs écarts.



Une réforme qui vise, dit-on, Ousmane Sonko qui avait refusé de déférer à la convocation de la Commission.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos