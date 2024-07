Assemblée nationale : Le PDS introduit une demande modifiant le règlement et restaurant le poste du PM Des « sapeurs-pompiers » sont entrés en jeu à Assemblée nationale, pour tempérer les ardeurs et faire baisser la tension. Il s’agit des députés du PDS, qui ont introduit une demande d’examen modifiant le règlement et restaurant le poste du Premier Ministre.

« Avec deux autres députés, les Honorables Ibrahima Diop et Abo Thiam, nous venons de déposer une demande d’examen d’une proposition de loi modifiant et complétant le règlement intérieur, afin de réactualiser le RI, quant à la restauration du poste de Premier ministre », nous informe une note parvenue au Groupe Leral.



Voici la lettre dans son intégralité, adressée au président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.



À

Monsieur Amadou Mame Diop

Président de l’Assemblée nationale



Objet : examen d’une proposition de loi organique



Monsieur le Président,

Je vous fais parvenir, ci-joint, conformément aux dispositions de l’article 60 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en mon nom propre et au nom de mes collègues (Honorables Ibrahima Diop et Serigne Abo Mbacke Thiam) une demande d’examen d’une proposition de loi organique modifiant et complétant le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Cette initiative a essentiellement pour objet de mettre à jour ledit règlement, suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi n°2021- 41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution.



Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.



