Assemblée nationale : Le Président El Malick Ndiaye en échanges diplomatiques avec trois hautes personnalités Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, parallèlement, l’Ambassadeur de la République islamique d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, le Chargé d’affaires du Sultanat d’Oman, Said Rashid Hilal Alsaadi, ainsi que l’Ambassadeur du Qatar au Sénégal, Youssef bin Shaaban.

Selon l’information parvenue à Leral, à l’occasion de ces rencontres, il a souligné l’importance de renforcer les échanges diplomatiques entre le Sénégal et ces trois nations amies, tout en mettant en exergue le rôle fondamental des parlementaires dans la consolidation des relations internationales.



Dans ce cadre, le Président de l’Assemblée nationale a également exprimé son souhait que ces échanges fructueux se traduisent par des initiatives concrètes dans les domaines économique, culturel et diplomatique, réaffirmant ainsi son engagement à promouvoir une diplomatie parlementaire active et une coopération bilatérale renforcée



