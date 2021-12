Assemblée nationale: Le budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement arrêté à 128.275.008.244 FCfa Le maraton budgétaire continue à l'Assemblée nationale. Ce mercredi 8 novembre 2021, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement est passé pour le vote de son budget.



Ainsi, son budget 2022 est arrêté à 477.456.650.098 de francs Cfa en autorisation d'engagement et à 128.275.008.244 francs Cfa en crédit de paiement, soit une augmentation de plus 3 milliards de nos francs.



Le ministre a également annoncé que l'objectif global de développement poursuivi par la nouvelle politique sectorielle sur la période 2016-2025, est de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable visant à garantir, à l'horizon 2030, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau.



S'agissant du programme "accès à l'eau potable", Serigne Mbaye Thiam dira qu'il vise à atteindre l'accès universel à l'eau potable, d'ici 2025, à travers la réalisation et le renforcement des infrastructures et en assurant la qualité et l'équité dans la fourniture du service public de l'eau. Il ajoute que ce programme constitue la déclinaison des engagements pris dans le cadre de l'ODD6.



À cet égard, il a indiqué que dans le sous-secteur de l'hydraulique urbaine, une importante réalisation du Gouvernement, durant l'année 2021, aura été l'achèvement avec succès, de la troisième usine de Keur Momar Sarr. Les effets positifs de cette mise en service sur l'alimentation en eau potable dans la région de Dakar, se sont déjà fait sentir dans plusieurs quartiers naguère déficitaires.



Pour le sous-secteur de l'hydraulique rurale, Monsieur le Ministre dira qu'il est enregistré la réalisation de 72 forages, dont 69 nouveaux, 5 systèmes d'alimentation en eau potable, 16 unités de chloration, plus de 184 km de réseau d'approvisionnement en eau potable, 967 branchements sociaux, 42 bornes-fontaines et de 97 équipements d'exhaure.



En matière d'assainissement en milieu rural, 1047 latrines familiales ont été achevées, portant ainsi le cumul des réalisations à 7.883 unités. En matière d'assainissement urbain, des résultats satisfaisants ont été notés à plusieurs niveaux. Aussi, concernant le projet d'assainissement des 10 villes, les travaux sont actuellement exécutés à 90%.

