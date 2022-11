Assemblée nationale: Le budget du ministère de l’Enseignement supérieur arrêté à plus de 334 milliards de FCfa Le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé a, dans le cadre du marathon budgétaire pour l’année 2023, fait face aux parlementaires, ce dimanche pour défendre son projet de budget. Lequel est arrêté à 334 623 519 025 F Cfa en autorisation d’engagement et à 262 591 519 025 F Cfa en crédit de paiement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Novembre 2022 à 19:30

Les crédits attribués au programme éducation supérieure s’élèvent à 174 323 267 460 FCFA en autorisations d’engagement et 148 823 267 460 FCFA en crédits de paiement pour l’exercice 2023.



Aussi pour l’exercice 2023, les crédits alloués aux œuvres sociales universitaires sont estimés à 154 485 073 587 FCFA en autorisations d’engagement tandis que les crédits de paiement sont arrêtés à 107 953 073 587 FCFA.



S’agissant du Programme sur le Pilotage, la Gestion et Coordination administrative, il est évalué à 5 815 177 978 FCFA en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.



