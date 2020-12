Assemblée nationale: Le budget du ministère du Commerce est arrêté à plus de 19 milliards FCfa

Le budget du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises est arrêté à la somme de 66 343 185 432 francs CFA en autorisations d'engagement et à 19 302 271 740 francs CFA en crédits de paiement .



Les programmes développement du marché intérieur et de la commercialisation, du renforcement de l'intégration du Sénégal dans le commerce international, de la promotion et du développement de l'entrepreneuriat privé et des Pme/Pmi, etc., seront pris en compte dans ce budget.



Le ministre Aminata Assome Diatta est revenue, lit-on dans un document reçu à Leral, sur des réalisations de son département qui ont donné des résultats satisfaisants. En effet, elle dira que le contrôle de qualité a permis le retrait des produits impropres à la consommation ou non conformes à la norme…



Par ailleurs, en perspective de 2021, elle a indiqué que l’intervention de son département s’articulera autour des actions prioritaires inscrites dans les axes suivants : d’une part, l’inversion de la structure des exportations avec l’augmentation des produits manufacturés et transformés dans le total des exportations et d’autre part, le renforcement de la présence des Pme dans le marché africain.



