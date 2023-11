Assemblée nationale : Le chef de Cabinet de Pape M. Ndour, poursuivi dans les rues, avec sa mallette d’argent

Le ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, Pape Malick Ndour, était ce mercredi à l’Assemblée nationale pour l’examen du budget de son département. Il était supporté dans les travées de l’Hémicycle par ses partisans, des jeunes et des femmes. Mais cette mobilisation s’est avérée être « une catastrophe pour lui et des membres de son cabinet », rapporte "Les Échos".



À la fin du passage de Pape Malick Ndour, souffle le journal, les jeunes et les femmes qu’il avait invités à l’Assemblée nationale, lui réclamaient de l’argent. Un des membres de son staff a alors dégainé des billets de banque qu’il remit au chef de Cabinet, lit-on dans "Rewmi".



Les partisans de son patron ont alors assiégé ce dernier, pour réclamer leur argent. « Il fallait voir le pauvre chef de Cabinet. Il était pourchassé par les ‘gens transportés , rapporte "Les Échos". Excédé par le désordre et le vacarme créés, le gendarme en faction va leur demander de quitter les lieux. »