Assemblée nationale: Le groupe de Yewwi Askan Wii annonce des propositions de lois et des commissions d’enquête Le groupe parlementaire de l’opposition, Yewwi Askan Wi (libérer le peuple), par la voix d’Abass Fall, un de ses membres, a annoncé, lundi, le dépôt prochain d’une série de propositions de lois et de constitution de commissions d’enquête parlementaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Septembre 2022 à 21:14 | | 1 commentaire(s)|

Les propositions de lois vont essentiellement porter sur le code électoral, la criminalisation de l’homosexualité, la protection des ressources naturelles et la promotion du secteur privé, a indiqué le député lors d’une conférence de presse organisée huit jours après l’installation mouvementée de la nouvelle Assemblée nationale issue des législatives du 31 juillet dernier.



’’Nous sommes en train de travailler sur des projets de lois qui vont concerner en premier le code électoral. Tout le monde sait qu’on n’a pas un bon code, car après chaque élection, on est obligé de passer des jours à contester et à aller au Conseil constitutionnel pour arbitrage’’, a expliqué Fall.



Ce code électoral ’’sera consensuel pour qu’il n’y ait plus de contestations après des élections’’, a-t-il déclaré lors de cette rencontre avec des journalistes en présence du président du groupe parlementaire, Birame Souleye Diop et d’autres députés de l’opposition.



Abass Fall a, dans la foulée, annoncé le dépôt d’une proposition de loi criminalisant l’homosexualité. ’’Il est vrai que l’homosexualité n’est pas légalisée, mais nous voulons aller au-delà, car cela ne fait pas partie de nos valeurs, encore moins de notre éducation et qu’aucune religion ne l’accepte’’, a fait valoir le député de Pastef, formation politique dirigée par Ousmane Sonko.



Abass a annoncé que le groupe Yewwi allait également faire des propositions de lois relatives à la protection des ressources naturelles et la promotion du secteur privé national. Il a soutenu que les entreprises locales devaient être fortes afin de devenir des championnes de l’économie dans tous les secteurs. Les députés de Yewwi veulent également une modification de la loi sur le terrorisme. Abass Fall a annoncé des commissions d’enquête sur la gestion de certaines sociétés comme le Port autonome de Dakar et La Poste.



Lors de la conférence de presse, les députés de Yewwi sont largement revenus sur les incidents qui avaient émaillé la séance d’installation de la 14e législature. Ils ont déploré la violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Les parlementaires doivent se retrouver, mardi, pour la constitution des commissions, une semaine après l’installation de l’Assemblée nationale.





