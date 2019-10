Assemblée nationale : Le marathon budgétaire démarre lundi prochain

Le marathon budgétaire va démarrer lundi prochain. Les ministres vont défiler à partir de cette date devant les parlementaires pour défendre les budgets de leurs départements respectifs.



D'après L'As, il faudra d'abord que la conférence des présidents, qui se réunit jeudi, définisse avec exactitude le calendrier. Cette année, précise-t-on, il n'y aura pas de passage devant les commissions techniques. Ce qui doit donner, à priori, plus de temps aux députés pour poser les vraies questions. Mais aussi, et surtout, pouvoir remettre en doute la sincérité des budgets.



Et, le budget de l'année dernière avec le Ministre Amadou Bâ a connu une baisse de 100 milliards.



