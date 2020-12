Assemblée nationale: Le one-man-show de Serigne Abdou Mbacké

Le député libéral Serigne Abdou Mbacké n’a pas raté la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants lors de son passage hier à l’Assemblée nationale. Abordant la question des 500 millions FCfa alloués aux femmes, le député Abdou Mbacké déclare que les femmes de Mbacké n’avaient pas bénéficié de ces financements. Ce qui lui a valu la raillerie de ses collègues qui l’ont accusé de tous les noms, pour défendre la ministre. Néanmoins, le député libéral persiste dans ses diatribes. Il dira à la ministre Ndèye Saly Diop qu’elle n’est pas compétente et, est à court de savoir.



Il n’a pas manqué d’évoquer le décès du jeune Modou Faye sur le chemin de l’émigration clandestine, pour dire que Ndèye Saly Diop et le Président Sall ont échoué sur la question de la protection des enfants. Mais la réplique de Ndèye Saly Diop n’a pas tardé. Dès qu’elle a pris la parole, elle a lancé des piques au parlementaire. Taxant le député de «saboteur», elle dira que c’est la première fois qu’elle reçoit ce genre de critiques. A l’en croire, les femmes de Mbacké auront honte du député, si elles apprennent ses propos. D’autant qu’elle soutient que les femmes de Mbacké ont été privilégiées dans les financements.













