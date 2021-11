Assemblée nationale : Les députés sont convoqués en séance plénière dimanche prochain

Les députés sont convoqués dimanche prochain en plénière pour l’examen du Projet de Loi de finances 2022. Le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires fera face aux parlementaires à 15 heures.



D'après Rewmi, le lundi 29 novembre, c’est au tour du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de faire face aux députés à 9h. Dans l’après-midi, à 15 h, ce sera le tour du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



Le mardi 30 novembre 2021, les ministères de la Culture et de la Communication, de l’Economie numérique et des Télécommunications, de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel sont attendus à l’Hémicycle. A signaler que cet agenda est susceptible d’être changé.

