Assemblée nationale: Les membres du Bureau convoqués par Moustapha Niasse

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021

Moustapha Niasse a convoqué les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, jeudi prochain, à 11h.



L’ordre du jour de la réunion, est la fixation de la date d’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2021-2022.



Immunité parlementaire…



Pour sa part, le quotidien “Les Échos” estime qu’il sera question de la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, mis en cause dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques.

