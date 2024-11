Assemblée nationale : Les membres du bureau de la 14eme législature rendent leurs véhicules

Les membres du bureau de l’Assemblée nationale vont restituer leurs véhicules de fonction. Déjà certains d’entre eux ont remis lesdits véhicules au chef de garage de l’Assemblée nationale. Ce ne sont pas les 165 députés de la 14ème législature qui sont concernés, mais seulement les membres du bureau notamment le président, les 8 vice-présidents, les 6 secrétaires élus, les 14 présidents de commissions et les 3 présidents et 3 vices présidents de groupe parlementaire.



D'aprés Le Témoin, ces membres du bureau s’étaient vus affecter des voitures liées à leurs fonctions souligne l’honorable Adji Mergane Kanouté jointe par la Rédaction. « Ce sont des véhicules acquis au mois de mars dans le cadre de leur fonction. C’est dans l’ordre normal des choses que ces véhicules nous soient demandés par le chef de garage de l’Assemblée nationale. Les députés s’y attendaient et les véhicules sont en train d’être remis au chef de garage. La restitution de ces véhicules liés à la fonction est fondée et légale. De nouveaux membres de bureaux seront élus incessamment de même que des présidents de Commissions et des présidents de Groupes et vice-présidents de groupe. Ils auront besoin de ces véhicules de fonction » souligne l’honorable Adji Mergane Kanouté.



Cette dernière de préciser que les députés dits simples ne disposaient pas de voitures pour cette 14ème législature. Ils avaient des indemnités de transport pour la 14 législature.