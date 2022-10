Assemblée nationale: Les travaux de la Commission des finances et du contrôle budgétaire débutent ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 08:19 | | 0 commentaire(s)|

Les travaux de la Commission des finances et du contrôle budgétaire débutent ce mardi 25 octobre 2022, avec l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2023. Les travaux se poursuivront jusqu’au samedi 12 novembre 2022.



Nous rappelons que conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ces travaux ne sont pas ouverts à la presse.



Les séances plénières se dérouleront après les travaux des commissions et seront ouvertes à la presse comme d’habitude, à l’occasion de la session budgétaire.

