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Assemblée nationale : Liste des Présidents de Commission


Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2024 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Assemblée nationale : Liste des Présidents de Commission
1°) COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE

PRESIDENT : M Chérif Ahmed DICKO

RAPPORTEUR GENERAL : M Mady DANFAKHA

2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

PRESIDENT : Abdou Karim SALL

3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

PRESIDENT : Oumar SY

4°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL

PRESIDENT : Ibrahima MBODJ

5°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

PRESIDENT Amy NDIAYE

6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES MINERALES

PRESIDENT : M Babacar NDIAYE

7°) COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS

PRESIDENT : M Abdoulaye TALL

8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

PRESIDENT Fatou Diop CISSE

9°) COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE

PRESIDENT : Ibou GUEYE

10°) COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

PRESIDENT : El Hadji GUEYE

11°) COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

PRESIDENT : Aliou SENE

12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

PRESIDENT : Khady SARR

13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE

PRESIDENT: Abdoulaye SOW





14°) COMMISSION DES DELEGATIONS

PRESIDENT : Alioune NDAO

Ousmane Wade