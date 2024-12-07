Assemblée nationale : Liste des Présidents de Commission

1°) COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE
PRESIDENT : M Chérif Ahmed DICKO
RAPPORTEUR GENERAL : M Mady DANFAKHA
2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
PRESIDENT : Abdou Karim SALL
3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
PRESIDENT : Oumar SY
4°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL
PRESIDENT : Ibrahima MBODJ
5°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
PRESIDENT Amy NDIAYE
6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES MINERALES
PRESIDENT : M Babacar NDIAYE
7°) COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS
PRESIDENT : M Abdoulaye TALL
8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE
PRESIDENT Fatou Diop CISSE
9°) COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE
PRESIDENT : Ibou GUEYE
10°) COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
PRESIDENT : El Hadji GUEYE
11°) COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PRESIDENT : Aliou SENE
12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
PRESIDENT : Khady SARR
13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE
PRESIDENT: Abdoulaye SOW
14°) COMMISSION DES DELEGATIONS
PRESIDENT : Alioune NDAO
PRESIDENT : M Chérif Ahmed DICKO
RAPPORTEUR GENERAL : M Mady DANFAKHA
2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
PRESIDENT : Abdou Karim SALL
3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS
PRESIDENT : Oumar SY
4°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL
PRESIDENT : Ibrahima MBODJ
5°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
PRESIDENT Amy NDIAYE
6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES MINERALES
PRESIDENT : M Babacar NDIAYE
7°) COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS
PRESIDENT : M Abdoulaye TALL
8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE
PRESIDENT Fatou Diop CISSE
9°) COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE
PRESIDENT : Ibou GUEYE
10°) COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
PRESIDENT : El Hadji GUEYE
11°) COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PRESIDENT : Aliou SENE
12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
PRESIDENT : Khady SARR
13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE
PRESIDENT: Abdoulaye SOW
14°) COMMISSION DES DELEGATIONS
PRESIDENT : Alioune NDAO