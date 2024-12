Assemblée nationale : Liste des Présidents de Commission

1°) COMMISSION DES FINANCES ET DU CONTROLE BUDGETAIRE



PRESIDENT : M Chérif Ahmed DICKO



RAPPORTEUR GENERAL : M Mady DANFAKHA



2°) COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES



PRESIDENT : Abdou Karim SALL



3°) COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS



PRESIDENT : Oumar SY



4°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT RURAL



PRESIDENT : Ibrahima MBODJ



5°) COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE



PRESIDENT Amy NDIAYE



6°) COMMISSION DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES MINERALES



PRESIDENT : M Babacar NDIAYE



7°) COMMISSION DES LOIS, DE LA DECENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS



PRESIDENT : M Abdoulaye TALL



8°) COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE



PRESIDENT Fatou Diop CISSE



9°) COMMISSION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE



PRESIDENT : Ibou GUEYE



10°) COMMISSION DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS



PRESIDENT : El Hadji GUEYE



11°) COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION



PRESIDENT : Aliou SENE



12°) COMMISSION DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE



PRESIDENT : Khady SARR



13°) COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE



PRESIDENT: Abdoulaye SOW











14°) COMMISSION DES DELEGATIONS



PRESIDENT : Alioune NDAO