Assemblée nationale/ Loi de finances 2023 : Le rapport du projet de budget des institutions de la République Le rapport des projets de budgets de plusieurs institutions de la république est soumis aux députés, ce jeudi. Selon le document, les recettes du Projet de Loi de Finances initiale pour l’année 2023 sont arrêtées à 4096,4 milliards FCFA contre 3 647,8 milliards FCFA pour la Loi de finances rectificative (LFR) 2022 et les dépenses à 5 141,9 milliards FCFA contre 4 702,9 milliards FCFA.

Comparé à la LFR de 2022, le Projet de Budget 2023 connaît une hausse des recettes de 448,6 milliards FCFA en valeur absolue (12,3% en valeur relative) et des dépenses de 439 milliards FCFA en valeur absolue (9,3% en valeur relative). La même source renseigne que le projet de budget de la Présidence de la République, pour la gestion 2023, est arrêté à la somme de 71 682 309 408 FCFA en AE et 71 682 309 408 FCFA en CP. Alors que celui de l’Assemblée nationale, pour la gestion 2023, est arrêté à la somme de 20 758 015 137 FCFA en AE et 20 758 015 137 CFA en CP.



« Le projet de budget du Haut Conseil des Collectivités territoriales, pour la gestion 2023, est arrêté à la somme de 9 160 000 000 FCFA en AE et 9 160 000 000 FCFA en CP.



Le projet de budget du Conseil économique, social et environnemental, pour la gestion 2023, est arrêté à la somme de 7 541 040 284 FCFA en AE et 7 541 040 284 F CFA en CP. Le projet de budget de la Primature, pour la gestion 2023, est arrêté à la somme de 29 451 920 235 FCFA en AE et 29 451 920 235 FCFA en CP », indique le rapport.



S’agissant des institutions juridiques, la Cour suprême le projet de budget de la Cour suprême, pour la gestion 2023, est arrêté à la somme de 3 315 088 622 FCFA en AE et 3 315 088 622 en CP et 1 144 028 000 FCFA en AE et 1 144 028 000 FCFA CP, pour le Conseil constitutionnel. Quant à la Cour des Comptes, pour la gestion 2023, son projet de budget est arrêté à la somme de 10 530 981 575 FCFA en AE et 10 530 981 575 FCFA en CP.







