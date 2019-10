Assemblée nationale: Mamadou Lamine Diallo élu président de la Commission Aménagement du territoire L'Assemblée nationale du Sénégal a renouvelé ses instances. Le député Mamadou Lamine Diallo a été élu Président de la Commission de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports. Le leader du mouvement Tekki a été proposé par le Groupe Parlementaire de l’opposition, "Liberté et Démocratie", apprend-t-on.

Source seneweb



Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|



