Assemblée nationale: Me Aissata Tall Sall remet officiellement son «écharpe» à Marième Soda Ndiaye

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 20:33

L’ex-députée, Me Aissata Tall Sall, a officiellement remis, ce lundi matin, son écharpe à sa suppléante à l’Assemblée nationale, Marième Soda Ndiaye. Ce, suite à l’installation de cette dernière au poste de députée en début décembre 2019.



« J’ai eu l’honneur de rencontrer Me Aissata Tall Sall, présidente du mouvement ‘’Osez l’Avenir’’, ce matin pour une session d’échanges très riche en enseignements. Nous en avons profité pour faire une passation d’écharpe, une façon de me passer officiellement le service de parlementaire », a écrit sur sa page Facebook, la benjamine de l’hémicycle.



Ella appelle à l’union des forces et des cœurs, pour « un Sénégal meilleur au bénéfice des populations ».

