Assemblée nationale: Motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko

Jouant sur le temps d’une dissolution annoncée le 12 septembre prochain, suite à l’éclairage du Conseil constitutionnel obtenu par le Président Bassirou Diomaye, Benno Book Yakaar veut faire souffrir la majorité présidentielle. Abdou Mbow, le président du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar, a annoncé hier le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, ce mardi.



« Un gouvernement qui est aujourd’hui dans les scandales, un Premier ministre qui ne veut pas venir débattre avec la représentation nationale. C’est pourquoi, après avoir constaté tout cela, dès demain, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et j’ai discuté avec des collègues, parce que ce gouvernement dirigé par un incompétent ne peut plus continuer à être dans ce pays », a indiqué le député Abdou Mbow, lors de la séance consacrée à l’examen du projet de loi portant suppression du Hcct et du Cese, rapporte "Le Témoin".