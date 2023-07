Assemblée nationale: Moussa Diakhaté, député de Benno Bokk Yakaar, regrette le manque de formation politique de certains leaders

Moussa Diakhaté, député de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, a tressé des lauriers au Ministre de Justice. Il a égratigné les députés qui manquent de formation politique et les pilleurs des Institutions et des biens publics. Le député a loué la clémence de la justice à l’égard de Birame Soulèye Diop, qui a été libéré hier. Il indique que l’intimidation ne passera pas. Et, il y aura des candidats à l’élection présidentielle. Forcément, d’autres ne seront pas candidats. Donc, l’essentiel, c’est de respecter les lois du pays.

