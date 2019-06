Assemblée nationale : Ousmane Sonko, leader de Pastef « Les Patriotes » prévient

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir été boycotté lors de sa prise de parole à l’Assemblée nationale à l’occasion de la présentation de la loi de finances rectification, le leader de Pastef « Les Patriotes » avertit les Sénégalais sur la suite de la hausse du carburant et d’électricité annoncée. D’après le parlementaire, il y aura d’autres augmentations.







Et, le pouvoir, regrette-t-il, n’a pas dit la vérité aux populations. Il reste d’avis que cette restriction du budget s’explique par un déficit fiscal à hauteur de 100 milliards de FCfa.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos