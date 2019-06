Assemblée nationale : Pr Issa Sall, Pur : « L’Etat doit dire la vérité aux Sénégalais »

Le professeur et leader du parti Pur, Issa Sall n’a pas été tendre avec le gouvernement du Sénégal dans la gestion du pétrole et du gaz. Se voulant d’être moins prolixe, il a soutenu ne pas vouloir s’attarder sur cette question. Et avertit que tous ceux qui ont volé l’argent du pétrole vont devoir le retourner et traduits en justice.







Mais, le parlementaire s’est attaqué aux difficultés récurrentes à l’éducation et, à l’attribution de l’argent investi à l’octroi de carburant à des travailleurs de l’Etat et de certaines institutions publiques. Ces attributions de carburant, dénonce-t-il, doivent être revue à la baisse. Le leader du Pur a regretté que les chiffres, souvent présentés sont loin d’être exacts et ne reflètent pas la réalité.







D’après lui, les bourses et le Centre des Œuvres universitaires (Coud), prenant près de 90 milliards de FCfa coûtent chers à l’Etat du Sénégal. Vu tout cela, exhorte-t-il, l’Etat doit dire la vérité aux sénégalais.







