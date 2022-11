Assemblée nationale / Tentatives de déstabilisation du pays : Le député Abdoulaye Diagne demande à l’Etat de prendre ses responsabilités Abdoulaye Diagne, député à l’Assemblée nationale, estime que le pays est en danger et demande à l’Etat du Sénégal, de prendre ses responsabilités face aux gens, dont l’unique objectif est la destabilisation du pays. Le jeune parlementaire considère que ces « détraqués » politiques, n’ayant que la violence, le nihilisme et le populisme impur ne s’intéressent qu’à l’option de mettre le Sénégal à terre. Ils n’ont, regrette-t-il, aucun autre projet de société à proposer aux Sénégalais. Abdoulaye Diagne s’oppose au déploiement des forces de l’ordre et de défense, pour répondre à des actes politiques.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Le député Abdoulaye Diagne a montré un autre visage, empreint de bravoure, digne d’un combattant des nobles causes. Refusant les attaques récurrentes et agressives d’une certaine opposition, elle adopte une posture défensive pour freiner les dérapages de ces membres de l’opposition radicale. Conscient des enjeux, ils exhorte ses frères et alliés de parti, à se mettre d’attaque et à être présents au front, pour répondre et anéantir une volonté de déstabilisation du pays.



Lors de sa prise de parole à l’occasion du vote du budget du Ministère de l’Intérieur, Abdoulaye Diagne ne s’est pas empêché de féliciter et de remercier Birame Faye, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur. Le coordonnateur du Meer, en sa qualité de député s’est montré très soucieux du développement local et de la résolution des problèmes et autres difficultés de sa localité.



Ainsi, le député a plaidé la cause de Ndiop, érigé en arrondissement depuis 2014 et dont le siège se trouve présentement, à Diakhao. Le Sous-Préfet de cette localité continue de résider et d’administrer les autochtones à partir de Diakhao. D’ans sa plaidoirie, il demande la construction d’un local pour le retour du Sous –Préfet à Ndiop, tout en réclamant la construction d’un poste de Police, d’un Caserne de Sapeurs-pompiers et d’une infrastructure hospitalière dans l’arrondissement de Ndiop, qui polarise plusieurs villages.



Mais, Abdoulaye Diagne persiste dans sa logique de résolution des attaques de l’opposition. Et, il estime qu’il est temps que l’Etat du Sénégal prenne ses responsabilités face aux gens dont l’unique objectif est la déstabilisation du pays. Ces gens, regrette-t-il, n’ont que la violence, le nihilisme, le populisme impur. Rien d’autre ne les intéresse que de mettre le Sénégal à terre. Ils n’ont aucun projet de société à proposer aux Sénégalais.



Le député égratigne et cogne dangereusement le leader du Pastef, considéré comme étant parmi les champions à la recherche des abords nocturnes. Après ses sorties sensuelles, il revient dire aux Sénégalais qu’il avait des problèmes de reins, nécessitant un massage spécial. Le pays, rappelle-t-il, est en danger. Et une partie est de la responsabilité des membres du parti au pouvoir et de ses alliés. Mais, l’autre partie est de la responsabilité entière de l’Etat.



Abdoulaye Diagne n’apprécie pas trop le déploiement des forces de l’ordre et de défense pour répondre à des actes politiques. Cette défense, insiste-t-il, doit rester entre les mains des politiques. Puisque, un problème entre acteurs politiques doit être réglé par des acteurs politiques.



« On doit refuser de subir. Même s’ils ne sont pas de la même posture que nous. C’est des gens prêts à nouer des relations avec des malintentionnés pour détruire le pays. Mais, étant des politiques, la riposte doit être donnée par anticipation, afin de les remettre à l’ordre. De Diouf à Wade, le pays n’a jamais été assailli de la sorte. Et ces fouteurs de troubles doivent assumer, tout autant que l’Etat, ses démembrements et ses acteurs politiques », prévient le député Abdoulaye Diagne.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook