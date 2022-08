Assemblée nationale: Wallu-Yewwi cache son jeu

D’habitude très prolixe, la coalition Wallu-Yewwi n’a pas voulu dévoiler les contours de sa stratégie pour l’ouverture de la 14e législature prévue le 12 septembre. Hier, après de longues conciliabules, nos antennes n’ont pas pu obtenir les échos de ce que les dirigeants de la coalition se sont dit. Les antennes du journal LeTémoin, indiquent les présences de Mamadou Lamine Diallo, de Lamine Thiam, de Cheikh Tidiane Youm, d’Aïda Mbodj, de Khalifa Sall et de Déthié Fall. Nous n’avons pas pu vérifier les présences de Ousmane Sonko et de Barthélémy Diaz.



Naturellement, rien n’a filtré sur le choix attendu de la coalition sur le poste de Président de l’Assemblée nationale et les contours des groupes parlementaires qui seront constitués par la coalition. Et sur la volonté du président Wade de voir Lamine Thiam au perchoir. Une source indique une volonté des leaders de Wallu-Yewwi de cacher leur jeu. Elle parle d’une stratégie qui n’a pas été adoptée pour pouvoir être révélée au public.