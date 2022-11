Assemblée nationale : Wallu pris en flagrant délit de falsification de procuration…

Selon nos confrères, il a clairement déclaré qu’il assume ses choix et a décidé de voter les budgets sans discontinuité. D’ailleurs, avant-hier alors qu’il devait s’absenter, il a donné sa procuration au président de la commission des Finances Seydou Diouf, pour que ce dernier vote à sa place.



Malheureusement, ses amis de Wallu ont falsifié sa procuration en vue de voter contre, suscitant un branle-bas de combat. Mais comme Farba Ngom et consorts disposaient de tous les documents du député Ousmane Thiam, l’Assemblée a tranché en annulant la procuration exhibée par le groupe Wallu.



Hier, en plénière, Ousmane Thiam s’est expliqué et a dénoncé l’attitude des membres du groupe Wallu. Comme pour dire que même dans l’opposition, on falsifie des documents.