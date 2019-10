Assemblée nationale : Yaya Sow persiste, signe et dément avoir été éjecté Le maire de Ribot-Escale n’en démord pas. Yaya Sow a démenti avoir été démis de ses fonctions du bureau de l’Assemblée nationale. Réagissant à son limogeage annoncé, Yaya Sow affirme avoir lui-même décidé de quitter son poste. Il maintient toutefois sa position, accusant le pouvoir de n’avoir rien fait pour Kaffrine.

« Je n’ai pas été démis de mes fonctions. J’ai demandé à ne pas être reconduit à mon poste de vice-président de commission, préférant rester député simple », a dit Yaya Sow sur la RFM.



Et de poursuivre, « je répète ce que j’ai dit. Je ne suis pas d’accord avec les nominations de Cheikh Tidiane Gadio et de Abdoulaye Baldé dans le nouveau bureau. Je suis élu par le peuple et je ne vais pas le trahir. Je répète que Kaffrine est laissé pour compte par le pouvoir. J’assume totalement mes propos ».

