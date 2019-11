Assemblée nationale: des députés demandent le rétablissement de Karim Wade et Khalifa Sall dans leurs droits Le ministre de la Justice était devant l’Assemblée nationale ce vendredi pour défendre son projet de budget pour l’année 2020. Occasion saisie par plusieurs députés pour demander le rétablissement de Karim Wade et de Khalifa Sall dans leurs droits, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

Karim Wade a été condamné pour enrichissement illicite par la Crei, une Cour déclarée illégale par plusieurs praticiens du droit.



De son côté, Khalifa Sall a été condamné pour détournement de deniers publics dans la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Une détention alors jugée politique de la part de plusieurs observateurs, qui soutiennent que le régime en place a voulu écarter des adversaires politiques, lors des élections présidentielle de février dernier, avec les condamnations de Karim Wade et de Khalifa Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos