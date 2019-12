Assemblée nationale : des élus regrettent que les députés de l’APR fassent de l’hémicycle leur champ de bataille Les attaques-contre-attaques entre responsables de l’APR, qui ont souvent pour cadre l’Assemblée nationale, désolent les députés, qui regrettent que les élus de la majorité fassent de l’hémicycle leur champ de bataille.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

« Les députés de l’Apr soldent leurs comptes et leurs petites querelles à l’Assemblée nationale, alors que nous sommes en plein marathon budgétaire. C’est vraiment regrettable et désolant », a déclaré le député de Rewmi, Déthié Fall sur la RFM. Pour Tousaint Manga du Pds, « cette guerre entre député de la majorité à l’Assemblée nationale « montre que ces gens ne sont préoccupés que leurs propres intérêts ». Et même du côté de la majorité, cette situation dérange au plus haut point. Aussi, des députés de la mouvance présidentielle ont invité le chef de l’Etat et patron du parti présidentiel APR, a « siffler la fin de la récréation ».

