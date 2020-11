Assemblée nationale : la pertinente lecture de Cheikh Tidiane Gadio, sur la Covid19 et l'occident qui dessine l'avenir de l’Afrique… Dans son intervention à l’Assemblée nationale, le député Cheikh Tidiane Gadio est revenu sur l’effet pangolin de la Covid19, de son début à ce stable alarmant partout à travers le monde, mais surtout comment les pays occidentaux avaient imaginé et annoncé des catastrophes pour le continent noir. Car bizarrement c’était au moment ils faisaient des records de contamination et de morts en leur sein…

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

Loin d’être la revue d’une histoire récente, l’intervention de Cheikh Tidiane Gadio, axée sur la Covid19 et les catastrophes annoncées pour l’Afrique aujourd’hui contredites par la Volonte Divine, est une large alerte pour tous les dirigeants et fils du continent. Car aujourd’hui ce sont ces mêmes pays qui tentent, selon le député, de dessiner l’avenir de l’Afrique d'après leur vision, à leur avantage…Ecoutez-le



