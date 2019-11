Assemblée nationale : les députés recevraient chaque mois 200 000 d’indemnité de logement, non déclarée Décidément l’argent coule à flot à l’Assemblée nationale. Alors que la polémique ne s’est pas encore tassée sur l’affaire du non versement des impôts par l’Assemblée nationale, le journal Les Echos révèle que chaque député touche une indemnité de logement de 200 000 Fcfa par mois en toute discrétion, payée en espèces dans un bureau de l’hémicycle. Le journal ajoute que même les députés de l’opposition touchent cet argent qui ne figure pas sur les bulletins de salaire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 07:27



