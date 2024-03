Assemblées annuelles de la Bad : Le secrétaire général anime une conférence de presse le 3 avril prochain

Selon un communiqué de presse, la conférence de presse sera animée par Vincent Nmehielle, secrétaire général du Groupe de la Banque et Kevin Urama, économiste en chef et vice‑président chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances et d’autres vice-présidents.



«Les Assemblées annuelles sont l'événement le plus important du Groupe de la Banque africaine de développement. Elles réunissent environ 3 000 délégués et participants chaque année. Elles permettent à l'institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l’année écoulée. Elles constituent un forum unique d’échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias », renseigne la même source.



Le thème de l’édition 2024 des Assemblées annuelles, qui se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, est le suivant : « Transformation de l’Afrique, Groupe de la Banque africaine de développement et réformes de l’architecture financière mondiale ». Ce thème, explique-t-on, a été choisi pour permettre aux Gouverneurs du Groupe de la Banque de partager leurs expériences sur les progrès réalisés par leurs pays respectifs dans la transformation de leurs économies, les principaux obstacles rencontrés dans ce processus et les réformes clés entreprises pour les surmonter. Il leur offre également une excellente occasion d’exposer leur position face aux réformes proposées de l’architecture financière internationale et de débattre de la manière dont le système financier mondial actuel a entravé le financement de leurs ambitions en matière de transformation structurelle.

