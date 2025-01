Assises Nationales du Riz à Saint-Louis : Vers une Riziculture Durable pour la Souveraineté Alimentaire

Le 16 janvier, Saint-Louis, ville emblématique du Sénégal, a accueilli les Assises Nationales du Riz, une initiative stratégique présidée par les responsables du secteur agricole. Organisées par la Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta (SAED) et le Centre d’Innovation et de Recherche en Riziculture (CIRIZ), ces assises ont rassemblé les principaux acteurs de la filière pour discuter des enjeux, défis et perspectives de la riziculture au Sénégal.



Un Diagnostic Participatif pour Répondre aux Défis



Face à la baisse des emblavures et à la réduction des performances rizicoles constatées ces dernières années, ces assises ont été l’occasion d’effectuer un diagnostic participatif. Les participants ont exploré :



• Les contraintes freinant la performance rizicole sur la dernière décennie ;

• La dynamique des pratiques agricoles dans le pays ;

• Les moyens de bâtir une plateforme multi-acteurs pour soutenir la filière.

Des Résultats Ambitieux pour une Riziculture Performante

Les travaux ont débouché sur plusieurs priorités pour transformer la filière :

1. Valorisation des terres rizicoles pour optimiser la production.

2. Mécanisation accrue via la modernisation des équipements agricoles.

3. Amélioration de l’accès aux intrants avec des semences et engrais de qualité.

4. Renforcement de la chaîne de valeur, incluant le financement et la transformation.

5. Coordination des acteurs grâce à une meilleure structuration de la filière.

6. Transition agroécologique, notamment la gestion des bio-agresseurs comme les oiseaux granivores.



7. Amélioration de la gouvernance pour des politiques plus efficaces.



Un Pas de Plus vers la Souveraineté Alimentaire



Ces assises marquent une étape clé dans l’atteinte de l’autosuffisance en riz. Avec le soutien des secteurs public et privé, le Sénégal s’engage à réduire ses importations et à renforcer son économie à travers une riziculture durable et compétitive.