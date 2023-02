Assises de l’entreprise : Mamadou Moustapha Ba note le poids de la place financière de Dakar

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

«Il a expliqué ce qui fait de Dakar une place financière potentielle de référence. Je voudrais souligner la dynamique caractérisant aujourd’hui la place financière de Dakar à travers le rappel de quelques éléments factuels. Le Sénégal occupe la deuxième place financière dans l’Umoa, après la Côte d’Ivoire, avec 18.656 milliards d’actifs représentant 33,7% des actifs cumulés de la zone », a révélé M. Ba.



Selon lui, relativement à la rentabilité du secteur bancaire, il faut noter que la place du Sénégal, avec 383,8 milliards de résultat net sur les trois (3) derniers exercices, est la 2ème place la plus rentable de la zone, après celle de la Côte d’Ivoire qui affiche un résultat bénéficiaire cumulé de 846,8 milliards. «Il convient également de souligner la 3ème place du Sénégal dans la zone Cima de l’assurance sénégalaise qui s’est inscrite dans une bonne dynamique de croissance depuis 2014, année durant laquelle elle a atteint le seuil symbolique de 100 milliards de chiffres d’affaires, suivant en cela la trajectoire de l’économie sénégalaise. Le stock de placements effectués par l’assurance sénégalaise dans l’économie s’est établi à 443 milliards de FCFA en 2021, en progression de 1,8% par rapport à l’année 2020 », a ajouté le patron des Finances.



Il a expliqué qu’avoir une place financière compétitive est un outil important pour la relance et la résilience économique, compte tenu de son impact sur l’attractivité du territoire et l’allocation efficace de l’épargne et de l’investissement dans la zone géographique à laquelle elle est adossée. La compétitivité des places financières repose sur selon lui sur un capital humain qualifié dans le domaine financier à travers une éducation performante, des infrastructures de qualité particulièrement dans le domaine des transports et des Tic, un niveau d’activité potentiel important sur la base de la taille et du taux d’épargne de l’économie domestique et de la présence de grandes entreprises et un environnement des affaires adéquat avec de multiples composantes (fiscalité, droit du travail, qualité de l’encadrement réglementaire etc.).



«Au regard de ses critères, Dakar présente de réelles faveurs pour jouer les premiers rôles en matière financière et justifie toute la pertinence du choix de Dakar comme thème de ce panel de haut niveau », a affirmé Mamadou Moustapha Ba.

Adou FAYE









Source : Le Conseil national du patronat (Cnp) a organisé ce 16 février 2023, les assises de l’entreprise. Prenant part à la rencontre, le ministre des Finances et du Budget a fait une communication pour relever le poids de la place financière de Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Assises-de-l-entreprise-Ma...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook