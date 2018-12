Assises de la Société civile - Amacodou Diouf, président du Congad:« Nous voulons avoir une société civile forte » Lancement hier matin à Dakar des Assises de la société civile, en présence de délégués venant des 14 régions du Sénégal. Près de deux cents participants ont été enregistrés, représentant divers types d'organisations de la société civile. La cérémonie a été présidée par M. Doune Pathé Mbengue, Directeur du Partenariat avec les ONG, aux côtés de M. Amacodou Diouf, président du CONGAD, M. Clémens Schroeter de la Délégation de l'Union Européenne à Dakar et M. Cheikh Tidiane Ly, Régisseur du PAISC (Programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile). Retour sur les tenants et aboutissants de ces assises avec Amacodou Diouf, président du Conseil des organisations non gouvernementales d’appui au développement (Congad).





Rédigé par leral.net le Samedi 15 Décembre 2018 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

macodou Diuof

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos